Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan BUMN Award 2020.

Sebagai Perusahaan Non Publik Sektor Keuangan dengan Aset di atas 15 triliun, Pegadaian mampu bertahan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020 dan Best CFO BUMN 2020.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyatakan, penghargaan ini bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang melayani masyarakat di tengah pandemi.

"Alhamdulillah meskipun suasana sedang krisis, di tahun 2020 ini perusahaan masih menunjukan kinerja yang lumayan bagus," katanya melalui rilis nya, Selasa (1/12/2020).

Kuswiyoto berharap, ini dapat memberikan semangat dan motivasi karyawan agar bekerja lebih baik lagi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ninis Kesuma Adriani membeberkan, banyak perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan peningkatan biaya.

Baginya, pandemi ini tantangan para CFO meningkatkan perannya dalam menentukan arah strategi perusahaan dan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Pandemi ini juga memaksa kita untuk terus melakukan konsolidasi, penyesuaian fokus bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggunakan teknologi dalam menjaga keuangan perusahaan," ujarnya.

Ninis Kesuma Adriani menambahkan, keberhasilan Award tidak terlepas dari kerja keras karyawan menjaga kinerja di tengah situasi sulit.

Pemimpin Kantor Wilayah IV Makassar, Alim Sutiono berharap, penghargaan diperoleh Pegadaian berdampak positif terhadap perseroan maupun nasabah setianya.

"Semoga semua sektor bisa segera bangkit sehingga perekonomian meningkat," katanya pada Tribun Timur, Selasa (1/12/2020).

Ia menegaskan, Pegadaian siap membatu pelaku UMKM khususnya dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit