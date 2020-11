SEJARAH Baru BTS Masuk Nominasi Grammy Awards 2021 Fans Heboh, Daftar Lengkapnya Cek Idolamu Masuk?

Cek Nominasi Grammy Awards 2021, Daftar Lengkap Grammy Awards BTS Boyband Korea masuk bisa jadi pemenang?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pecinta musik dunia sudah tak sabaran lagi menunggu Nominasi Grammy Awards 2021.

Berikut ini nominasi Daftar Lengkap Grammy Awards tahun 2021.

Grammy Awards adalah supremasi tertinggi penghargaan di bidang musik.

Jangan ngaku penggemar musik jika tidak up to date tentang informasi Grammy Awards.

Empat kategori utama atau umum merupakan capaian tertinggi di Grammy dan tidak dibatasi oleh genre. Keempat kategori ini adalah Album of the Year, Record of the Year untuk penampil dan tim atas suatu single lagu, Song of the Year untuk penulis atau komponis suatu single lagu, dan Best New Artist.

Nomine dan pemenang Grammy Awards hanya dapat dipilih oleh anggota The Recording Academy yang terdiri dari penyanyi, penulis lagu, komponis, produser, manajer musik, dan profesi lainnya yang berkaitan. Total, diperkirakan The Recording Academy memiliki 20 ribu anggota.

Salah satu kabar baik bagi penggemar BTS, BTS masuk nominasi Best Pop Duo/Group Performance.

Ini sejarah baru Boyband Korea sebagai band pertama masuk nominasi. WOW!

The Army atau fans BTS heboh dengan masuknya BTS di daftar Nominasi Grammy Awards 2021