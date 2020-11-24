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FOTO: Taufan Pawe Umumkan Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel
Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, menggelar konferensi pers di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Selasa (24/11/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, menggelar konferensi pers di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Selasa (24/11/2020). Hal itu dilakukan pasca Taufa Pawe menerima SK Kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel, yang diserahkan langsung Sekjen Golkar, Lodewijk Freidrich.tribun timur/muhammad abdiwan
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, menggelar konferensi pers di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Selasa (24/11/2020).
Hal itu dilakukan pasca Taufa Pawe menerima SK Kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel, yang diserahkan langsung Sekjen Golkar, Lodewijk Freidrich.tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur