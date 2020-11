TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Elbek Fried Chiken Hertasning, Sajikan Nasi Ayam Krispi Hingga Geprek, Harga Mulai Rp 10 Ribu

Satu lagi tempat makan yang wajib dikunjungi di Makassar, yaitu Elbek Fried Chiken Hertasning.

Elbek Fried Chicken, bagian dari salah satu Program Lembaga Rumah Indonesia (RI).

Lokasinya tepat di Jl Hertasning Baru, Blok AB 1 Raya, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tepat di depan kantor Ujas Tour Makassar.

Restoran milik Ustad Jas'ad ini siap memanjakan lidah pelanggannya dengan harga terjangkau, yakni mulai Rp 10 ribu per porsi.

Menu-menunya cukup beragam, yaitu, Sayap plus Nasi dibanderol mulai Rp 10 ribu, Paha Bawah Plus Nasi Rp 10 ribu.

Paha Atas Plus Nasi Rp 12 Ribu, Dada Plus Nasi mulai Rp 12 Ribu, Ayam Geprek Dada, Paha Atas Plus Nasi Rp 15 Ribu.

Menurut Pemilik Elbek Fried Chiken Hertasning, Usman Jasad, menu tersebut bisa dipesan lewat online maupun offline.

Elbek Fried Chiken juga menerima pesanan berupa acara ulang tahun, rapat, bisa untuk paket jumat berkah dan aneka acara lainnya

"Selain harga terjangkau, menu-menu ini disajikan dengan bumbu yang lebih berasa dan identik," katanya pada Tribun Timur, Senin (23/11/2020).