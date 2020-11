TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Setelah membuka kedai ketiga di Semarang pada tahun 2019, Filosofi Kopi kini hadir dengan kedai keempat, Filosofi Kopi Makassar yang berlokasi di perempatan Jalan Syarif Al Qadri 38/44 Maricaya Baru.

“Ini pertama kalinya Filosofi Kopi buka cabang di luar pulau Jawa. Melihat antusias teman-teman daerah timur yang ingin menikmati kopi kita secara langsung maka gue dan tim langsung memutuskan untuk membuka kedai keempat kita disini,” ungkap Rio Dewanto, CEO dari PT Filosofi Kopi Mandiri.

“Selain itu gue percaya kopi enak itu harus dibagi-bagi,” tambah Chicco Jerikho.

Keterbatasan di tengah pandemi membuat Ben (Chicco Jerikho) dan Jody (Rio Dewanto) memilih mengajak media berkelana mengelilingi Filosofi Kopi Makassar secara virtual.

Filosofi Kopi Makassar berdiri di bangunan yang dibangun tahun 1920-an dan merupakan toko kelontong tua di Makassar.

Terdiri dari bangunan dua lantai dengan konsep interior klasik modern dan open space menjadikan kedai Filosofi Kopi Makassar terasa sangat luas.

Penempatan bar di tengah lantai satu, memusatkan proses pembuatan kopi sebagai inti dari keseluruhan ruang. Selain itu, pengunjung dapat secara langsung melihat koleksi Filosofi Kopi Apparel juga di lokasi yang sama, yang tentu bisa juga diakses online di www.filosofikopi.id dan e-commerce.

Di lantai dua, pengunjung bisa leluasa memilih tempat duduk, dari meja panjang sampai meja kecil serta balkon, siap memberikan nuansa baru dalam menikmati kopi.

“Jangan lupa duduknya berjarak sesuai yang sudah kita atur ya, jangan digeser-geser karena sudah diatur sesuai himbauan pemerintah” ucap Chicco Jerikho.

Ditengah pandemi Covid-19, kedai Filosofi Kopi Makassar tetap buka melayani dine in, take away dan pemesanan via ojek online setiap hari Senin – Jumat, 13.00 – 21.00 WITA dan Sabtu – Minggu 11.00 - 23.00 WITA.

“Supaya yang menyeduh senang dan yang minum tenang, pengunjung yang ingin dine in dihimbau untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” imbau Rio Dewanto.