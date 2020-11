Mantan Artis Cilik Dena Rachman Pindah Agama, Ini Sedikit Tentang Profilnya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Artis cilik Dena Rachman membuat keputusan yang menghebohkan publik tanah air.

Pemilik nama asli Renaldy Denada Rachman ini memilih pindah Agama Kristen

Kabar kepindahan Dena ini setelah berkembang isu jika dia akan menikah dengan seorang bule

Sebelumnya Dena sempat menghebohkan publik Indonesia setelah menjadi seorang transgender.

Dan kini langkah yang dia ambil sempat membuat keluarganya syok.

Meski demikian, dia mengaku bersyukur karena keluarganya memiliki pemikiran terbuka dengan keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidup

"Awalnya mereka syok sih. Jadi, I can say, kayaknya ya in my opinion mereka lebih gampang waktu gue memutuskan untuk ganti gender," ujar Dena Rachman dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network.

Lingkungan hidupnya mendasari apa yang Dena pilih saat ini.

Rasa kekecewaan dalam pengalaman hidup, dimana dia merasa berbeda dengan orang-orang disekelilingnya, jadi satu faktor

Dalam video itu , Dena bilang dirinya marah pada Tuhan karena dia merasa berbeda dari laki-laki kebanyakan.