Tahun Baru 2021, di The Rinra Makassar Siapkan 4 Venue Disulap Ala Nuansa Pulau

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel-hotel di bawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) telah mempersiapkan tema spesial menyambut pergantian tahun 2020 ke 2021.

Salah satunya, Hotel The Rinra yang berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga No 2, Makassar, Sulawesi Selatan.

Berbeda dengan hajatan sebelumnya yang dikemas meriah dengan tema Future Land, pertunjukan berupa atraksi video mapping dan wahana digital lainnya.

Kali ini, dengan situasi berbeda karena pandemi Covid-19 yang masih merebak, The Rinra Makassar mengusung tema A Night at The Island.

Hajatan ini digelar di empat venue berbeda, dan akan disulap ala nuansa pulau yaitu Infinity Pool, Kabana, Blu Lemon Terrace dan Rawalangi.

"Digelar di empat venue untuk menghindari kerumunan," kata Marcom Manager Aziz Munawir saat menggelar

Press Confrence Welcoming 2021 di Pizza e Birra Sports Bar (Lantai 2 Mall PIPO), Kamis (12/11/2020)

Tak hanya itu, telah disiapkan pula persembahan Virtual Entertainment.

Dimana, berbagai macam hiburan online melalui Live Streaming, TV channel inhouse yang ada di kamar setiap tamu.

"Dengan begitu, tamu hotel tetap dapat menikmati sajian hiburan menyambut malam pergantian tahun 2021," ujarnya.

Adapun paket yang ditawarkan dibanderol mulai Rp 3,58 juta nett per malam.

Harga sudah termasuk paket makan malam untuk dua orang.

"Semoga ramai, dan masyarakat bisa menikmati pergantian tahun baru dengan penuh kebahagiaan dan yang terpenting rasa aman," tandasnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconconcit