Manajemen Tribun Timur Silaturahmi dengan Kanwil Baru BRI Cabang Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Makassar meliputi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Maluku kini dinakhodai Mohamad Fikri Satriawan.

Ia baru di Makassar 19 Oktober 2020 lalu menggantikan Presley Hutabarat.

Manajemen Tribun Timur berkunjung untuk berkenalan sekaligus silaturahmi di Kanwil BRI Makassar, Jl Ahmad Yani, Senin (9/11/2020).

Kunjungan ini dipimpin langsung Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung.

Mohamad Fikri dengan ramah menerima kunjungan Tribun Timur di ruangannya, Lantai 3, BRI Kanwil Makassar.

Ronald Ngantung mengawali obrolannya dengan bercerita paradigma media saat ini yang sudah berubah.

"Dulu, bad news is good news, sekarang good news is the best news. Kami justru lebih fokus menulis berita-berita yang positif misalnya capaian-capaian atau program BRI, misalnya penyaluran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Ronald Ngantung.

Ronald juga banyak bercerita soal capaian Tribun Timur, perubahan perilaku pembaca serta produk-produk digitalnya.

Sementara itu, Mohamad Fikri Satriawan mengatakan, peran pers dalam dunia perbankan sangatlah besar.

"Semoga kerjasama terus terjalin. Kami sadar betul bahwa kontribusi pers sangat besar, apalagi terkait pemberitaan," katanya.

Ia juga menyinggung sedikit soal peran BRI dalam PEN.

"Untuk KUR sendiri, secara nasional kami target menyalurkan Rp 140 triliun. Pandemi merebak, BRI tetap primadona," tukasnya.

Pertemuan ini disertai canda tawa sembari menikmati sajian kue kecil dan minuman. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit