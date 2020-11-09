Jessica Iskandar
Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter
Netizen penasaran Link Video Jedar Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter
TRIBUN-TIMUR.COM - Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter
Habis Gisella Anastasia, terbitlah Link Video Mirip Jessica Iskandar di twitter.
Netizen pun penasaran lagi.
Netizen Kembali Berburu Video Syur 30 Detik Mirip Jessica Iskandar, Jedar Trending Topic Twitter
Nama Jessica Iskandar atau Jedar tetiba trending topic di Twitter, Minggu 8 November 2020.
Setelah Gisel viral gara-gara Video Syur mirip dirinya, kini giliran Jessica Iskandar alias Jedar jadi trending topic di Twitter.
Baca juga: Nama Jedar Trending di Twitter, Viral Video Syur Durasi 30 Detik Diduga Mirip Jessica Iskandar
Baca juga: Mata Gisel Berkaca-kaca Ditanya Video Syur Mirip Dirinya Yang Mukanya Kayak Aku Juga Banyak
Belum usai kehebohan soal video panas mirip Gisel, kini ada lagi video panas yang disebut mirip Jessica Iskandar alias Jedar.
Sejak Sabtu (7/11/2020) malam, beredar video yang berdurasi 30 detik yang berisi adegan asusila perempuan mirip Jessica Iskandar alias Jedar.
Perempuan dalam video asusila tersebut dianggap netizen sangat mirip dengan artis Jessica Iskandar.