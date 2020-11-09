Breaking News:

Jessica Iskandar

Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter

Netizen penasaran Link Video Jedar Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter

zoom-inlihat foto Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter
Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter 

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Video Mirip Jessica Iskandar Dicari Netizen setelah Gisella Anastasia Viral di Twitter

Habis Gisella Anastasia, terbitlah Link Video Mirip Jessica Iskandar di twitter.

Netizen pun penasaran lagi.

Netizen Kembali Berburu Video Syur 30 Detik Mirip Jessica Iskandar, Jedar Trending Topic Twitter
Netizen Kembali Berburu Video Syur 30 Detik Mirip Jessica Iskandar, Jedar Trending Topic Twitter (TWITTER.COM/IG @INIJEDAR)

Netizen Kembali Berburu Video Syur 30 Detik Mirip Jessica Iskandar, Jedar Trending Topic Twitter

Nama Jessica Iskandar atau Jedar tetiba trending topic di Twitter, Minggu 8 November 2020.

Setelah Gisel viral gara-gara Video Syur mirip dirinya, kini giliran Jessica Iskandar alias Jedar jadi trending topic di Twitter.

Baca juga: Nama Jedar Trending di Twitter, Viral Video Syur Durasi 30 Detik Diduga Mirip Jessica Iskandar

Baca juga: Mata Gisel Berkaca-kaca Ditanya Video Syur Mirip Dirinya Yang Mukanya Kayak Aku Juga Banyak

Belum usai kehebohan soal video panas mirip Gisel, kini ada lagi video panas yang disebut mirip Jessica Iskandar alias Jedar.

Sejak Sabtu (7/11/2020) malam, beredar video yang berdurasi 30 detik yang berisi adegan asusila perempuan mirip Jessica Iskandar alias Jedar.

Perempuan dalam video asusila tersebut dianggap netizen sangat mirip dengan artis Jessica Iskandar.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Link Video Jedar
Mirip Jessica Iskandar
Gisella Anastasia
Twitter
Baca Juga
Editor: Mansur AM
Ikuti kami di
Video Pilihan
Gisella Anastasia Buka Suara soal Video Syur Mirip Dirinya, Bingung Berikan Klarifikasi
Gisella Anastasia Buka Suara soal Video Syur Mirip Dirinya, Bingung Berikan Klarifikasi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan