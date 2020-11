Kaisar Jepang Anugerahi Bintang Jasa ke Guru Besar Unhas Prof Andi Husni Tanra

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin Prof dr Andi Husni Tanra menerima penghargaan The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Kaisar Jepang.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin Prof dr Andi Husni Tanra menerima penghargaan The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Kaisar Jepang.

Pengumuman penganugerahaan ini disampaikan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 3 November 2020.

The Order of the Rising Sun merupakan penghargaan kehormatan yang diberikan oleh Kaisar Jepang kepada individu-individu yang mempunyai kontribusi luar biasa bagi Jepang.

Khususnya dalam bidang hubungan internasional, promosi kebudayaan Jepang, pencapaian dalam bidang keahlian mereka, atau peran dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1875.

Terdapat delapan kategori penghargaan The Order of The Rising Sun, yaitu: 1st Class (Grand Cordon), 2nd Class (Gold and Silver Star), 3rd Class (Gold Rays with Neck Ribbon), 4th Class (Gold Rays with Rosette).

5th Class (Gold and Silver Rays), 6th Class (Silver Rays), 7th Class (Green Paulownia Leaves Medal), dan 8th Class (White Paulownia Leaves Medal).

Penghargaan kategori Gold Rays with Neck Ribbon yang disematkan kepada Prof Husni Tanra diberikan atas kontribusinya dalam memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia.

Khususnya dalam peningkatan pertukaran akademi dan hubungan persahabatan kedua negara.

Pada tahun 2019, penghargaan prestisius untuk kategori 3rd Class ini diberikan kepada empat tokoh, yaitu Janusz Adam Onyszkiewicz (mantan Menteri Pertahanan Polandia), Piotr Paleczny (pianis dunia dari Polandia), Robert Huey (Profesor Sastra Jepang dari University of Hawaii, Manoa), dan Sadia Rashid (Rektor Hamdard University, Pakistan).