Koleksi Terbaru Olivia Burton Hadir di TSM Makassar, Rilis 3 Produk Mulai Rp 2,1 Juta

Tenant The Watch & Co yang berlokasi di Ground Floor, TSM Makassar, Jumat (6112020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tribuners! bagi yang sudah tidak asing dengan brand jam tangan kenamaan Olivia Burton, saat ini koleksi terbaru dengan tema Under the Sea sudah bisa didapatkan di Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Koleksinya ada di tenant The Watch & Co yang berlokasi di Ground Floor.

Koleksi terbaru ini terinspirasi dari gemerlap dan indahnya dunia bawah laut.

Diketahui, Under the Sea menggambarkan keindahan bawah laut dengan sangat feminin.

Sentuhan warna biru dan ungu tampil menarik dipadukan dengan nuansa rose gold khas Olivia Burton.

Dengan menampilkan desain jam tangan yang elegan dan sentuhan sparkle yang indah, Olivia Burton ingin menunjukkan tentang gemerlapnya harta karun yang ada di bawah laut.

Menariknya, dalam koleksi kali ini diluncurkan tiga produk jam tangan yang memiliki arti berbeda-beda serta satu bracelet.

Desain yang pertama diberi nama Wishing Wave Midi Dial Rose Gold Mesh. Hadir dengan warna biru gradasi yang indah serta Swarovski menghiasi jam tangan, desain ini menggambarkan keindahan laut biru dengan ombak berderu.

Berikutnya Deep Sea Midi Dial Faux Pearl Markers Rose Gold Mesh. Berbeda dengan koleksi pertama, desain satu ini menggunakan perpaduan warna biru dan ungu seperti suasana di laut dalam yang terdapat mutiara serta harta karun di dalamnya.

Terakhir, Glitter Ombre Demi Dial Shimmer Pearl & Rose Gold. Desain ini memiliki warna gradasi ungu dan biru lembut seperti langit berubah menjadi ungu di atas luasnya lautan berwarna biru.

Untuk desain bracelet yang diberi nama Blue & Lilac Under The Sea Rose Gold, tampil dengan hiasan keindahan bawah laut beragam, gelang ini terlihat sangat elegan dan sangat cocok dikombinasikan dengan produk jam tangan Under The Sea.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (6/11/2020), harga dari koleksi terbaru Olivia Burton ini dibanderol dengan harga Rp 2,1 jutaan hingga Rp 2,7 jutaan.

Jangan lewatkan pula penawaran spesial cicilan 0 persen bagi pengguna Kartu Kredit Bank Mandiri atau BCA dengan installment 12 bulan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit