Kampanye Ayo Makan Buah, Apel, Pisang Hingga Anggur Turun Harga di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), pemilik jaringan retail Alfamidi gencar kampanye Ayo Makan Buah.

Marketing Manager Alfamidi Bachry Baharuddin mengatakan, program Ayo Makan Buah berlaku pada periode JSM (Jumat, Sabtu, Minggu), Jumat-Minggu (6-8/11/2020).

"Promo buah segar di Alfamidi ini berlaku tiga hari belanja dengan harga lebih hemat," katanya pada Tribun Timur, Jumat (6/11/2020).

Adapun buah-buahan yang turun harga pada program Ayo Makan Buah ini antara lain, Sunpride Pisang Cavendish dari harga Rp 2.850 per 100 gram menjadi Rp 2.650 per 100gram.

Pear Century dari harga Rp 3.790 per 100 gram menjadi Rp 3.250 per 100 gram.

Apel Red Del USA Besar dari harga Rp 4.490 per 100gram menjadi hanya Rp 3.990 per 100gram.

Kemudian, Nanas Madu dari harga Rp 10.900 sisa Rp9.900.

Anggur Red Globe dari harga Rp 5.100 per 100gram menjadi hanya Rp 4.450 per 100 gram.

Apel Fuji dari harga Rp 4.290 per 100 gram menjadi hanya Rp 3.490 per 100 gram.

My Fruit Lemon Import 2's dari harga Rp 21.900 per pack menjadi Rp 20.900 per pack.