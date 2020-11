BUKA-BUKAAN Melaney Ricardo Kronologi Positif Covid-19, Masih Sempat Syuting, Rajin Rapid Test

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi artis Indonesiapositif Covid 19.

Ialah presenter Melaney Ricardo.

Presenter Melaney Ricardo mengungkapkan kronologi saat ia dinyatakan positif Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (2/11/2020).

Sebelum itu, Melaney Ricardo ingin meluruskan terkait tudingan yang mengatakan ia menutupi kondisinya.

"Aku pengen menyatakan bahwa kalau aku sakit kemarin ini ada kesan ditutup-tutupi, no it's not like that at all," ucap Melaney Ricardo.

Ia mengaku tak ada niat untuk menutupi soal kondisi dan penyakitnya karena menghilang dari publik satu bulan ini.

Akan tetapi memang kala itu Melaney Ricardo membutuhkan waktu untuk memahami kondisinya.

Presenter Melaney Ricardo mengungkapkan kronologi saat ia dinyatakan positif Covid-19. (Youtube Melaney Ricardo)

"Kenapa karena menurut aku kadang-kadang pada saat kita sakit, kita bukan berusaha untuk menutupi."

"Tapi karena pada saat kejadian itu terjadi, kita butuh waktu untuk mengerti," tambahnya.