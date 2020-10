Imam Fauzan Ajak Pemuda Jadi Tonggak Perubahan di Pilkada 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara mengajak para pemuda menjadi tonggak perubahan dalam pilkada serentak 2020 ini.

Hal itu ia sampaikan dalam Webinar Kebangsaan Pemuda Ka'bah yang disiarkan Tribun Timur secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Saya berharap hadirnya pemuda hari ini bisa jadi tonggak perubahan di Pilkada 2020 ini," katanya.

Politikus muda Partai Persatuan Pembangunan itu mengajak para pemuda mengambil peran dalam pencegahan politik uang.

Menurutnya, pemuda harus hadir memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghasilkan demokrasi yang sehat.

"Singkirkan money politik, pilkada serentak ini cerminan pemilu 2024, mari tekan angka pragmatis, jual program calon ke masyarakat," katanya.

"Tugas utama kita sebagai pemuda yaitu mengedukasi masyarakat, hadirkan demokrasi sehat di Sulsel. Kita harap tidak ada lagi masyarakat jatuhkan calon lain," tambahnya.

Putra Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara ini melanjutkan, tiap generasi punya kelebihan masing-masing, punya tantangan berbeda-beda.

Menurutnya, keberhasilan seorang pemuda bukan siapa paling cepat, tapi siapa beradaptasi pada perubahan.

"Banyak hal harus dipersiapkan anak muda, harus adaptasi hadapi zaman berubah cepat. Open mainded, jangan terjebak zona nyaman, harus banyak baca buku," serunya.

"Harus berpikir out off the box, hal paling sulit memulai hal baru. Perbanyak jaringan pertemanan, keragaman cirkel berbeda, buat inisiasi untuk perubahan," tambahnya.

Imam melanjutkan, tiap manusia punya kelebihan masing-masing, harus saling menutupi kekurangan, hidup ini tidak melulu tentang kompetensi. Tidak harus orang lain kalah.

"Anak muda terkenal energik membawa perubahan. Optimalkn medsos. Perluas manfaat kepada orang lain," tandasnya.(*)

Laporan Kontributor TribunGowa.com @bungari95