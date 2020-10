Anda bisa menyaksikan Getafe vs Barcelona di pekan 6 Liga Spanyol pada Minggu 18 Oktober 2020 dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

TRIBUN-TIMUR.COM - Nonton TV Online 3 LINK Live Streaming Liga Spanyol Getafe vs Barcelona, Nonton di HP Tanpa Buffer.

Anda bisa menyaksikan Getafe vs Barcelona di pekan 6 Liga Spanyol pada Minggu 18 Oktober 2020 dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Baca juga: SEDANG BERLANGSUNG 3 LINK Live Streaming Liga Spanyol Real Madrid vs Cadiz, Nonton TV Online di Sini

Baca juga: Link Live Streaming Inter Milan vs AC Milan Skor Sementara 1-2 Ibrahimovic dan Lukaku Berbalas Gol

Catatan empat kali menang di laga tandang melawan Getafe menjadi modal berharga Barcelona di pekan 6 La Liga Spanyol.

Meski demikian, Barcelona baru saja melakoni laga kurang memuaskan setelah ditahan imbang Sevilla dengan skor 1-1 pekan lalu.

Harus mengejar ketertinggalan dari rival mereka, Real Madrid.

Barcelona (Miguel Ruiz | Barcelona)

Untuk itu, pasukan Ronald Koeman pun akan dipaksa bermain sempurna untuk mengamankan tiga poin pekan ini. Getafe vs Barcelona di pekan 6 La Liga akan digelar di Coliseum Alfonso Perez pada Minggu (18/10/2020) dini hari. Jadwal Liga Spanyol antaradi pekan 6 La Liga akan digelar di Coliseum Alfonso Perez pada Minggu (18/10/2020) dini hari.

Siaran langsung Getafe vs Barcelona dapat disaksikan lewat link live streaming beIN SPORTS 1, kick off mulai pukul 02.00 WIB.

Baca juga: LINK Live Streaming Manchester City vs Arsenal, Akses Link Live Streaming TV Online Mola TV

Baca juga: Viral Richard Muljadi Jogging Dikawal Polisi, Begini Komentar Polda Bali? Siapa Sosok Tajir Melintir

Cara nonton bola Liga Spanyol Getafe vs Barcelona bisa dengan mengakses link live streaming beIN SPORTS Connect atau via vidio.com.

Selain laga Barcelona kontra Getafe, La Liga Spanyol matchday 6 akan menyajikan serangkaian laga menarik.

Antara lain Real Madrid vs Cadiz, Granada vs Sevilla dan Celta Vigo vs Atletico Madrid.

Modal Barca