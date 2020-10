Link Live Streaming Inter Milan vs AC Milan Skor Sementara 1-2 Ibrahimovic dan Lukaku Berbalas Gol

Secara m engejutkan, AC Milan unggul cepat dua gol di babak pertama.

Namun Inter Milan memperkecil kedudukan lewat Romelu Lukaku menit 40 menjadi 1-2.

Nonton Link Live Streaming Bein Sports 2. Link Live Streaming di bagian lain artikel ini.

Live Streaming BeIN SPORTS 2 menayangkan laga derby della Madonnina Inter Milan vs AC Milan malam ini, Sabtu (17/10/2020). Selain tayang live streaming beIN SPORTS 2 laga Inter Milan vs AC Milan juga dapat disaksikan lewat siaran langsung sekaligus live streaming RCTI kick off pukul 23.00 WIB.

Liga Italia Serie A di pekan 4 menyajikan pertemuan Inter Milan vs AC Milan dalam Derby della Madonnina.

Rivalitas Inter vs Milan kembali terasa dari stadion Giuseppe Meazza saat keduanya bertanding, Sabtu (17/10/2020) malam WIB.

Kedua pelatih masing-masing tim saling menunjukkan rasa percaya diri mereka.

Pelatih tuan rumah, Antonio Conte, menegaskan timnya tak takut kendati beberapa pemain pilarnya absen.

"Saya tidak berpikir bahwa kesulitan yang mungkin kami alami akan berdampak pada intensitas atau keinginan tim," kata Conte dikutip laman resmi klub.