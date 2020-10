Tim Bea Cukai Sita Sejumlah Rokok Ilegal di Wajo

TRIBUNWAJO.COM, MAJAULENG - Rokok ilegal mulai menggempur Kabupaten Wajo.

Dari hasil sidak yang dilakukan Tim Bea Cukai Parepare, Bagian Ekonomi Setda Wajo dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UMKM Wajo, ada tiga jenis rokok ilegal yang ditemukan.

Merk-merk rokok ilegal yang disita di pasaran yakni Surya Jaya, GLX Spesial, dan GX Bold.

"Operasi Pemkab Wajo bersama Bea dan Cukai type Madya C Parepare dalam pemberantasan rokok ilegal, ini setiap tahun dilaksanakan minimal dua kali," kata Kabag Ekonomi Setda Wajo, Andi Musdalifah, Rabu (14/10/2020).

Di Pasar Atapangnge, Kecamatan Majauleng, ditemukan tiga merk rokok ilegal yang tidak memiliki cukai.

Rokok-rokok tersebut pun disita oleh Tim Bea dan Cukai Pare-pare.

Selain di Pasar Atapangnge, rokok-rokok ilegal juga ditemukan di Pasar Anabanua, Kecamatan Majauleng dan Pasar Solo, Kecamatan Bola pada Senin (12/10/2020) lalu.

"Sebelumnya kami lakukan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai rokok ilegal diperedaran atau tempat penjualan eceran," katanya.

Sementara, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UMKM Kabupaten Wajo, Andi Sahar menyebutkan, jika para pedagang di pasaran sudah diimbau untuk tidak menjual rokok ilegal yang tak bercukai.

"Kita imbau penjual untuk memperhatikan dan tidak menjual rokok-rokok yang tidak bercukai karena itu ilegal," kata Andi Sahar.

Data WHO pada 2015 menyebutkan jika perdagangan rokok ilegal dieliminasi, pemerintah di seluruh dunia akan mendapatkan sedikitnya 30 milyar USD per tahun dari cukai rokok dan mencegah 164.000 kematian dini per tahun (karena harga rokok rata-rata menjadi lebih tinggi).