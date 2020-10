HMI Cabang Gowa Raya Ajak Kader Ikut Sarasehan Kepenulisan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya akan melaksanakan Sarasehan Kepenulisan, 20-24 Oktober 2020.

Sarasehan Kepenulisan merupakan program kerja berkelanjutan dari Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Gowa Raya Periode 2020-2021

Program ini terdiri dari tiga jenis pelatihan yakni, Pelatihan Kepenulisan Tingkat Dasar (Basic Training in Writing), Tingkat Menengah (Intermediate Training in Writing), dan Tingkat Lanjutan (Advance Training in Writing).

Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya Fadli Lesmana Kamil mengajak seluruh kader HMI Komisariat se-Cabang Gowa Raya untuk ikut terlibat dalam Pelatihan Kepenulisan Tingkat Dasar ini.

"Kami selaku Pengurus HMI Cabang Gowa Raya berharap kepada seluruh kader HMI Komisariat se-Cabang Gowa Raya untuk ikut berpartisipasi dalam pelatihan ini guna mengembangkan potensi setiap kader dalam hal kepenulisan,” kata Fadli, Rabu (14/10/2020).

Menurut Fadli, hasil dari pelatihan ini adalah penerbitan buku dari tulisan para peserta, yang telah melalui proses mentoring oleh para mentor yang disediakan nantinya.

“Inilah waktunya para kader HMI khususnya kader HMI Cabang Gowa Raya mulai menghasilkan karya dalam bentuk buku," harapnya

Sarasehan Kepenulisan diawali dengan Pelatihan Kepenulisan Tingkat Dasar yang diperuntukkan kepada seluruh kader HMI Komisariat se-Cabang Gowa Raya.

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan jumlah peserta 17 orang, dan pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 - 15 Oktober 2020 , dengan mengisi formulir pendaftaran online.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti pelatihan akan diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2020 website dan sosial media HMI Cabang Gowa Raya.

“Kegiatan pelatihan kepenulisan tingkat dasar akan dilaksanakan 20-24 Oktober, dengan rincian 20-23 Oktober 2020 dilaksanakan via Zoom dan tanggal 24 Oktober 2020 dilaksanakan dengan tatap muka langsung di Café Bunga Tembok, Paccinongan, Gowa,” ujar Fadli.

“Peserta akan dimentoring atau didampingi oleh tim yang telah dibentuk selama kurang lebih sebulan untuk penggarapan tulisan, baik konsultasi secara online maupun offline,” pungkasnya.