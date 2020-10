Digelar di Kalosi Enrekang, Irpan PUBG Mobile Competition Diikuti 240 Peserta

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Bertempat di Gedung Villa Lasharan, Kalosi, Kabupaten Enrekang, Irpan PUBG Mobile Competition resmi dibuka, Minggu (11/10) malam lalu. Turnamen offline berlangsung empat hari ini, diikuti 240 peserta.

Indra, ketua panitia Irpan PUBG Mobile Competition mengatakan, even ini diikuti oleh para pecinta olahraga e-sport yang semuanya adalah kelompok pemuda di Enrekang.

"Even ini diikuti oleh para pecinta e-sport yang ada di Kabupaten Enrekang. Lebih dari dua ratus orang yang ikut ambil bagian dalam even ini," kata Indra melalui rilis ke tribun-timur.com, Rabu (14/10/20).

Indra juga mengatakan, baru kali ini ada even e-sport di Enrekang yang dikemas secara serius.

"Kita upayakan berikan kepada peserta hal yang maksimal," katanya.

Sementara itu, Muhammad Irpan selaku sponsorship mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk memberi support untuk kegiatan positif di kalangan pemuda.

"Kita sangat mengapresiasi antuisme dari para peserta kegiatan ini. Pada dasarnya, kegiatan apapun yang sifatnya positif, kita akan upayakan untuk kita support," kata Irpan.

"Kita berharap, semoga dari kegiatan ini, akan lahir atlit e-sport dari Kabupaten Enrekang yang bisa memberikan kontribusi positif di tingkat lokal, nasional atau bahkan sampai di level internasional," harap CEO Cendrawasih Air Service ini.

Irpan juga mengimbau, agar kegiatan ini tetap mematuhi standar protokol kesehatan di masa pandemi ini.

"Saya juga berharap, peserta dan khususnya penonton yang hadir agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita saling menjaga," tutup CEO PT Sinar Latimojong ini.

Salah satu pengunjung yang hadir, Muliawan mengatakan, dirinya sangat antusias hadir di even ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat bagus, memakai dua konsep sekaligus out door dan in door.

"Pemain dan penonton dipisahkan. Pemain berada dalam ruangan, sementara penonton berada di luar ruangan. Panitia tidak henti-hentinya juga mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Diketahui, Irpan PUBG Mobile Competition ini akan berlangsung selama empat hari. Panitia pelaksana menekankan standar protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan kegiatan ini.