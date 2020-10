IKA FT Unhas Gelar Seminar Pembangunan Kota Berkelanjutan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menyelenggarakan seminar internasional bertajuk "Seminar Enhancing Sustainable Urban Development".

Topik yang diangkat adalah "Promoting Idea, Concept and New Technology for Building, Transports and Environment", berlangsung pukul secara virtual, Minggu (11/10/2020).

Hadir sebagai narasumber antara lain Dr Eng Ari Tarigan (Stavanger University, Norway), K Sasaki (CEO of Challenge, Co.Ltd, Tokyo, Jepang), Dr Ir HM Baharuddin Hamzah (Proffesor Hasanuddin University, Indonesia.

Hadir juga D Spasojevic (MADA- Monash Art, Design and Architecture, Melbourne, Australia), dan William Syahbandar (Director of PT Mass Rapid Transit MRT Jakarta).

Selain mereka, ada juga sejumlah narasumber berkompeten dari berbagai universitas di Indonesia.

Ketua IKA FT Unhas wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Marwan Massinal mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana berbagi ilmu dan ruang diskusi pembangunan kota berkelanjutan.

Ketua IKA FT Unhas Ir Haedar A Karim mengapresiasi para alumni FT Unhas yang aktif menghadirkan ruang belajar, diskusi dan pengembangan ilmu bagi mahasiswa maupun alumni.

"Topik yang dibahas sangat strategis dan menarik. Alumni FT Unhas selalu mengupayakan agar kegiatan seperti ini menjadi medium menambah wawasan dan pengetahuan para alumni. Karena seyogyanya salah satu keberhasilan universitas ditentukan oleh peran dari para alumni," jelas Haedar.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unhas, Prof dr Muh Nasrum Massi, juga mendukung ide dan gagasan para alumni Arsitektur Unhas dalam menyediakan forum diskusi.

Hal ini menurutnya sejalan dengan upaya Unhas yang terus meningkatkan kemampuan secara nasional dan internasional, dan hal tersebut membutuhkan peran serta alumni.

"Unhas terus berusaha meningkatkan levelnya, secara nasional kita berapa di posisi ke tujuh, tapi di Asia kita masih masuk di 400 sementara di dunia sampai saat ini terus diupayakan untuk masuk dalam 1000 besar. Banyak hal yang menjadi indikator penilaian seperti academic reputation, faculty student rasio, dan beberapa indikator lain yang membutuhkan keterlibatan semua unsur termasuk alumni," jelas Prof Nasrum. (tribun-timur.com)

