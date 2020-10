Four Points by Sheraton Makassar Luncurkan Teknologi Baru untuk Jaga Sterilisasi Hotel

Four Points by Sheraton Makassar meluncurkan teknologi baru dalam meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan bagi tamu.

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk di Makassar belum juga berakhir

Alhasil, seluruh pihak yang terdampak berupaya untuk dapat mengatasi dan memerangi Virus Corona dengan berbagai cara.

Tak ketinggalan salah satu hotel berbintang di Kota Makassar, Four Points by Sheraton Makassar.

Hotel yang beralamatkan di jalan Andi Djemma ini, meluncurkan teknologi baru dalam meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan bagi tamu.

"Four Points by Sheraton Makassar berkomitmen dalam menyediakan lingkungan aman yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam melawan COVID-19," kata Marcomm Four Points by Sheraton Makassar, Ilo kepada Tribun Timur, Jumat (9/10/2020).

Pengunjung menggunakan hand sanitizer saat berada di lobby Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Jumat (13/3/2020). (Sanovra/tribun-timur.com)

Teknologi ini diluncurkan demi penanganan seluruh hotel Marriott International Group.

Disebut Electrostatic sprayers, merupakan alat inovasi baru yang digunakan untuk mensterilkan udara dari virus, bakteri, dan patogen lain yang muncul.

"Ruang publik, termasuk area dengan sentuhan tinggi, lebih sering untuk dibersihkan dan didisinfeksi," tutur Ilo.

Ilo mengatakan tindakan tersebut dengan upaya tersebut mengilustrasikan keseriusan pihak manajemen terhadap tamu hotel.

"Ini upaya kami dalam bertanggung jawab untuk memastikan dan menjaga kenyamanan tamu yang berkunjung ke Four Points by Sheraton Makassar," tuturnya(*)