Tinggalkan PSM ke Al Ansar SC, Hussein Eldor Resmi Pamit, Giancarlo Rodrigues di Instagram Menulis?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejak September 2o020 lalu, Hussein Eldor sudah gabung klub Al Ansar SC.

Namun begitu Hussein Eldor tak lupa menyatakan pamit kepada manajemen dan suporter PSM pada Rabu (7/10/2020) via akun Instagram miliknya.

Meski hanya beberapa bulan berseragam PSM, pemain yang berposisi sebagai center back ini mengakui bangga bisa membela klub tertua di Indonesia itu.

Terlebih lagi Hussein Eldor mengakui fanatisme suporter PSM tak diragukan lagi.

Melalui unggahan instagramnya itu, dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada manajemen PSM.

Dan terkhusus bagi para suporter Ayam Jantan dari Timur -- julukan PSM Makassar.

Di lansir dari situs Transfermarkt, Hussein Eldor bergabung dengan Al Ansar SC pada September 2020.

Al-Ansar merupakan klub yang berkompetisi di kasta tertinggi kompetisi sepakbola Liga Lebanon.

Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu mengaku bahagia bisa bergabung dengan Al-Ansar.

Beginning of a new chapter with Al Ansar FC in my home country.