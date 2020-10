Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Palakka Bone Naik, Bawang Merah Kini Rp 22 Ribu per Kilogram

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Palakka, Kelurahan Bulutempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kenaikan.

Pedagang, Ardi, Minggu (4/10/2020) mengatakan harga bawang merah saat ini Rp 22 ribu per kilogram.

Padahal seminggu lalu masih Rp 18 ribu per kilogram. Untuk harga bawang putih Rp 20 ribu per kilogram.

Harga tersebut, kata Ardi, telah bertahan sebulan. Sebelumnya, harga bawang hanya Rp 18 ribu per kilogram.

Harga cabai rawit mengalami kenaikan dari Rp 10 ribu per kilogram menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

"Harga cabai rawit naik Rp 2 ribu sekira 5 hari lalu," katanya saat ditemui di kios dagangannya.

Sementara harga tomat turun dari Rp 5 ribu per kilogram menjadi Rp 3 ribu per kilogram. Turunnya harga tomat sejak 10 hari lalu.

Harga bawang bombay Rp 18 ribu per kilogram dan jahe dijual dengan harga Rp 30 ribu per kilogram.

Harga beras masih berkisar Rp 7.500 hingga Rp 8.500 per liter.

Harga telur ayam ras dijual Rp 33 ribu hingga Rp 36 ribu per rak, tergantung dari ukuran telur. Sedangkan telur itik dijual Rp 65 ribu per kilogram.

Kemudian untuk harga ayam potong dijual Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu per ekor. Ayam petelur Rp 50 ribu per ekor dan ayam kampung Rp 70 ribu per ekor.(*)

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar