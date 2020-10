Lagu Savage Love Diremix Ulang BTS bersama Jason Derulo ft Jawsh 685, Simak Liriknya!

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Eksistensi boyband BTS pada industri musik dunia semakin melambung tinggi.

Yang terbaru, BTS kembali merilis single.

Namun kali ini, BTS erilis lagu Savage Love.

Lagu Savage Love merupakan lagu versi remix kolaborasinya bersama Jason Derulo dan Jawsh 685.

Dilansir dari Tribunnews.com, lagu berjudul Savage Love ini beberapa waktu lalu sempat viral di aplikasi TikTok, tak terkecuali di Korea Selatan.

Dalam Savage Love versi remix ini, Suga dan J-Hope menyanyikan lirik rap-nya dengan bahasa Korea.

Lirik Lagu Savage Love Jason Derulo ft Jawsh 685 versi Remix BTS

[Jungkook]

Savage love, did somebody, did somebody break your heart?

Lookin' like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don't give two fucks

But I still want that

[Verse 1: Jason Derulo]

If I woke up without ya, I don't know what I would do

Thought I could be single forever 'til I met you

Usually don't be fallin', be fallin', fallin' fast

You got a way of keepin' me comin' back-to-back

I just found out, the only reason that you lovin' me

Was to get back at your ex lover but before you leave

Usually I would never, would never even care

Baby, I know she creepin', I feel it in the air

[Pre-Chorus: Jungkook]

Every night and every day (Every day)

I try to make you stay, but your