Jadwal Rilis & Prediksi Manga One Piece Chapter 922, Ini 5 Calon Yonko Baru di Masa Depan

Namun hal berbeda diungkapkan Viz Media yang menyebut One Piece chapter 992 bakal rilis tanggal 11 Oktober 2020.



Spoiler manga One Piece chapter 992:

Sebelum menyimak jadwal dan kelanjutan manga One Piece chapter 992, kita flahsback dahulu ke cerita manga One Piece chapter 991 yang sudah rilis akhir pekan lalu.Pada manga One Piece chapter 991 yang berjudul 'Biarkan Kami Mati' yang bersampul cerita tentang Found yang akhirnya merangkul Lola dan Chiffon setelah 26 tahun.Lalu masuk ke bagian cerita dimana X-Drake mengingat percakapannya dengan Coby yang mengatakan keunikan Monkey D Luffy.Coby menyebut Monkey D Luffy memiliki kekuatan yang membuat orang-orang di sekitarnya akan terasa dekat jika dia menganggapnya teman.Monkey D Luffy kemudian menerima tawaran X-Drake yang ingin bergabung untuk menghadapi Kaido.Selanjutnya Roronoa Zoro menghadang X-Drake karena tidak mempercayainya.Hal itu didukung Jinbe yang mengatakan ada peraturan tidak tertulis di tiap kelompok bajak laut untuk tidak mempercayai orang yang tiba-tiba berbalik arah mendukung.Namun, Monkey D Luffy mengatakan tidak apa-apa dan kita bisa bertarung bersama-sama.Lalu Roronoa Zoro dan Jinbe langsung menyahut: Tutup Mulutmu Kapten Bodoh.Cerita kemudian berlanjut ke Page One yang sudah berubah wujud menjadi Dinosaurus dan menyerang para pasukan samurai.Melihat hal itu, Usopp kemudian mengarahkan bidikannya ke Page One yang berhasil mengenai sasarannya.Sang kakak, Ulti kemudian mencari siapa yang berani menembak adiknya yakni Page One.Ulti kemudian melihat Nami dan Usopp bersembunyi di belakang Nami sembari mengatakan, "aku Nami dan aku suka menyingkirkan kadal sepertimu."Kata-kata itu membuat Page One dan Ulti marah sehingga membuat dua dinosaurus mengejar Usopp dan Nami.Melihat dua dinosaurus ke arahnya, Usopp dan Nami melarikan diri.Cerita beralih ke Scratchmen Apoo yang mencoba menyerang Monkey D Luffy.Akan tetapi Luffy masih tahu betul cara menangkis serangan Apoo dan berhasil menghindarinya.Apoo kemudian mencoba membantu numbers hatcha supaya tidak mabuk, dan bertarung secara serius.Hatcha kemudian melihat Franky yang dikiranya sebagai mainan dengan bentuk Franky Shougun-nya.Jinbe kemudian meminta Franky untuk menjauh supaya Hatcha tidak menyerang para samurai.Apoo kemudian mencoba memanggil numbers yang lain tetapi langsung diserang bersamaan oleh Zoro dan Drake.Apoo lalu bertanya ke Drake, "Apa kamu sudah bergabung dengan bajak laut lemah ini?"Mendengar kata Apoo yang pedas, Zoro kemudian menjadi panas dan emosi.Kemudian Queen muncul dan menembak senapan mesinnya ke arah Drake serta Zoro.Mendapat serangan dadakan dari Queen, Drake kaget dan menyadari peluru apa yang digunakan oleh Queen.Queen bisa saja menggunakan peluru batu laut atau peluru virus yang sempat digunakan di Udon.Cerita lalu berganti ke bagian puncak Gunung Tengkorak Pulau Onigashima.Ternyata para buah Kaido termasuk Jack serta number nuki telah dikalahkan.Bahkan Jack terlempar ke tanah dengan luka berat hingga gadingnya patah.Jack meminta maaf kepada Kaido karena telah dikalahkan.Kaido menjawab kalau Jack tidak lemah tetapi Nekomamushi dan Inuarashi memang kuat.Lalu muncullah sosok sulong dari Nekomamushi dan Inuarashi.Kinemon kemudian berterima kasih kepada Suku Mink yang telah membukakan jalan untuk menghadapi Kaido.Kaido lalu meminta Jack pergi untuk memulihkan diri dari luka-luka yang didapatnya.Dan kemudian dia tertawa sembari mempersiapkan semburan bola apinya dan berkata kepada para Akazaya."Menurutmu berapa kali kalian bisa lolos dari semburan bola api ini?" tanya Kaido kepada para Akazaya.Lalu Kinemon menjawab "Kami tidak berpikir untuk melarikan diri."Kaido kemudian melepaskan semburan apinya ke arah Akazaya.Secara cepat menggunakan jurus pemutar api, Kinemon berhasil membelah semburan api serangan Kaido ini.Tak hanya itu, jurus Kinemon ini ternyata juga berhasil melukai mulut Kaido.Di akhir cerita, sembilan samurai sarung pedang merah berpose secara epic sembari mengatakan ucapan yang epic juga."Kami telah selesai melarikan diri dan bersembunyi. Biarkan kami mati di sini sebagai samurai tuan Oden dan kami akan membawamu bersama kami," ujar para Akazaya.

Lalu, apa yang akan terjadi di chapter 992 nanti?

Pertama, situasi di Onigashima akan semakin kacau dan semakin tidak menentu, khususnya bagi kelompok bajak laut Beast, seperti dikutip dari greenscene.co.id

Setelah Yamato memutuskan untuk berkhianat, kini giliran Drake yang berkhianat.

Banyak yang memprediksi bahwa Hawkins juga akan berkhianat kepada Kaido namun, masih harus kita tunggu momen tersebut.

Kemudian, kita juga akhirnya akan melihat Zoro, Franky, dan Jinbe akhirnya menerima sosok Drake bergabung di kelompok topi Jerami.