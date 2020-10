Claro Makassar Launching Carita Oktober New Menu, Intip Promonya

Menu-menu yang dihadirkan di Carita Oktober New Menu, Claro Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Hotel Claro Makassar meluncurkan promo bertajuk Carita Oktober New Menu di Carita Coffee Shop, yang terletak di sebelah kiri lobby, Rabu (30/9/2020).

Marcom Manager Claro Makassar, Richwan Wahyudi mengatakan, khusus Oktober beberapa penawaran spesial dihadirkan.

"Pembelian empat botol atau empat item hanya Rp 100 ribu, beli satuan itu dibanderol Rp 35 ribu hingga 40 ribu sehingga lebih hemat," katanya saat jumpa pers, Rabu (30/9/2020).

Promo menarik lainnya, lanjut Yudi, pembelian satu botol gratis satu pcs jajaran tradisional seharga Rp 40 ribu.

"Kami juga hadirkan promo buy 1 get 1 via Grab, Gojek Tokopedia. Ingat yah, promo hanya berlaku di bulan Oktober saja, sementara itu di bulan November akan ada perombakan menu juga promo," ujarnya.

Sedangkan, Executive Chef, Asril Suni mengatakan, berbagai menu yang diluncurkan pada momen ini.

"Cita rasa tradisional tetapi ada sentuhan moderen sehingga lebih menarik dan memanjakan lidah pengunjung dan tamu," katanya.

Jajanan pasar misalnya, ada sembilan penuhi ditawarkan. Beberapa diantaranya, Barogko Rp 7.500 per pcs, Roko-roko Cangkuning Rp 7.000 per pcs, Sanggarabalanda Rp 8.000 pcs, Dadar Gulung Rp 7.000 per pcs dan lainnya. Khusus jajanan pasar ready hingga Desember.

Ada juga nasi kuning dan songkolo. Menu ini hanya ready di setiap Sabtu-Minggu Rp 35 ribu per nett.

Selanjutnya ada beberapa item minuman dingin andalan dalam kemasan botol, sehingga lebih mudah take away, yaitu Cold Brew (Ca' Kopi) Rp 35 ribu, Cold White (Ca' Kopi Susu) Rp 40 ribu, Thai Tea Rp 40 ribu dan Tea Tarik Rp 40 ribu.

"Tak ketinggalan aneka cake dengan beberapa tampilan dan variasi terbaru dibanderol mulai Rp 195 ribu," tutupnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit