Profesor Asal Brazil Jelaskan Tumor Odontogenik di Simposium Internasional FKG Unhas

FKG Unhas

Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan simposium virtual series tiga bertema "Oral and Maxillofacial Update: Odontogenic tumors and optimizing results in orthognatic surgery using 3D virtual planning", secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal YouTube FKG Unhas, Kamis (24/9/2020).