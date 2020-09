Seminar Internasional IKA FAI Unismuh Bakal Hadirkan Pakar Peneliti Islam dan Global

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Makassar bakal menggelar kegiatan seminar Internasional.

Kegiatan Seminar Internasional dengan tajuk "Islam dan Dinamika Perkembangan Global" ini dilaksanakan via virtual zoom meeting, Kamis (8/10/2020) mendatang.

Ketua IKA FAI Unismuh Makassar Dahlan Sulaiman mengatakan, tujuan kegiatan ini sebagai media silaturahim kepada seluruh peserta dan pemateri.

"Juga memberikan pengetahuan dan informasi baru tentang perkembangan Islam secara umum," ungkap Dahlan Sulaiman dalam rilis ke Tribun, Rabu (23/9/2020).

Selain itu, Kepala MA Muallimin Muhammadiyah Makassar ini menjelaskan pula bahwa seminar ini juga kita ingin membahas perbandingan terkait Islam Indonesia dengan Islam di negara barat dalam hal kebijakan dari pemerintah dan lembaga legislatif.

"Menarik dibahas sebab akhir-akhir ini isu yang trend adalah di abad 21 kebangkitan Islam di negara barat yang mulai maju, sehingga menarik di kaji secara akademik," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa dalam seminar ini diharapkan para dosen bisa memasukkan jurnal dalam pengembangan fakultas.

Dengan demikian, kepada para peserta yang berminat ikut untuk bisa mendaftarkan dirinya dengan menghubungi contac person 085399886420.

Dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Para pemateri yang bakal hadir diantaranya Faculty of Science & Technology Universiti Sains Islam Malaysia Prof Dato Musa Ahmad PhD, Atase Pendidikan KBRI Australia Imran Hanafi MA MEc, General Secretary of Union of Ngos of Islamic World Turki Mr Ali Kurt, Dean of Muhammadiyah Islamic College Singapore Dr Saifuddin Amin, Lc MA.

Hadir juga Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Prof Dr Phil Kamaruddin Amin, MA, Anggota DPR-RI Priode 2019-2024 H Ashabul Kahfi, M Ag, Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam FAI Unismuh Dr Amirah Mawardi M Si dan sebagai moderator Kaprodi Hukum Keluarga /Ahwal Syakhsyiah FAI Unismuh Dr M Ilham Muchtar Lc MA.(*)