Diisukan Hengkang dari PSM, Justru 2 Kabar Gembira Datang dari Wiljan Pluim, Apa Dua Hal Tersebut?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Playmaker dan juga Kapten PSM Willem Jan Pluim atau Wiljan Pluim sempat diisukan hengkang.

Rumor hengkangnya pluim dari PSM sebelum beredar luas dikarenakan hingga detik ini belum juga bergabung bersama pemain lainnya di Makassar.

Sebelumnya Pluim memilih kembali ke negaranya Belanda, lantaran Liga 1 Indonesia 2020 dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Sejumlah klub besar Indonesia bahkan dikaitkan bakal merekrut jasa pemain jangkung itu.

Nah, di tengah ketidakjelasan tersebut, hadir dua kabar gembira untuk para suporter PSM Makassar.

Kabar gembira pertama Kapten PSM Wiljan Pluim tengah berbahagia dengan lahirnya putra keduanya.

Kelahiran anak kedua pemain berkebangsaan Belanda ini diketahui melalui unggahan di akun instagramnya, Sabtu (19/9/2020).

"Welcome to the family Lukas Toni Pluim," tulis Pluim.

Saat ini diketahui Pluim bersama istrinya tengah berada di Belanda, negara asalnya.

Ia meninggalkan Indonesia sejak kompetisi Liga 1 Indonesia 2020 dihentikan akibat pandemi Covid-19.