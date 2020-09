VIDEO Cara Mudah Mematikan Centang Biru di WhatsApp (WA) Tanda Pesan Sudah Dibaca

TRIBUN-TIMUR.COM - Halo tribunners, kali ini kita akan berbagi tips agar orang yang mengirim pesan ke kita tidak tahu kalau pesannya sudah dibaca.

Pertama, buka WhatsApp.

Klik tombol dipojok kanan atas.

Klik Account.

Klik Privacy.

Jika kalian ingin juga menyembunyikan last seen klik Last Seen dan ubah ke Nobody.

Lalu hilangkan tanda centang Read Receipts.

Ketika mengirim pesan, kita juga tidak akan tahu jika pesan itu sudah dibaca

Karena tanda centang tidak akan berubah biru ketika sudah dibaca oleh orang yang kita kirim pesan, dan begitu juga sebaliknya, dia tidak akan tahu jika pesan itu sudah kita baca.

Mudah bukan? Selamat mencoba!

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Video.com dengan judul Cara Mematikan Centang Biru di WhatsApp Tanda Pesan Sudah Dibaca atau