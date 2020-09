Owner Four Points by Sheraton, Andi Idris Manggabarani didampingi General Manager Four Points by Sheraton Makassar I Gede Sujana beserta karyawan menghadiri Perayaan HUT ke-5 di Jl Andi Djemma, Makassar, Senin (7/9/2020).

Sederhana Namun Penuh Makna, Syukuran Anniversary ke-5 Hotel Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Four Points by Sheraton Makassar merayakan Anniversary ke-5 pada Senin (7/9/2020).



Perayaan digelar sederhana namun penuh makna. Hanya syukuran pemotongan tumpeng dari owner Andi Idris Manggabarani didampingi General Manager Four Points by Sheraton Makassar I Gede Sujana, relasi, karyawan dan sejumlah media.

Suasana pemotongan tumpeng oleh owner dan manajemen Four Points by Sheraton Makassar, Senin (7/9/2020). (TRIBUN-TIMUR.COM/SUKMAWATI IBRAHIM)



Penuh makna, karena momen HUT ke-5 Hotel Four Points by Sheraton Makassar terjadi ketika pandemi Covid-19 belum berakhir.

Di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi tersebut, hotel ini mampu bertahan.



"Dari waktu ke waktu, sudah lima tahun Four Points hadir di Makassar dengan berbagai macam perkembangan ekonomi. Alhamdulillah masih tetap eksis hingga saat ini," kata Founder IMB Group yang juga Owner Four Points by Sheraton, Andi Idris Manggabarani, Senin (7/9/2020).



Meskipun kata Idris, sejak enam bulan merebaknya pandemi Covid-19 yang secara langsung mengubah penampilan tak membuat Four Points mundur atau bahkan jatuh terpental.



"Dengan tetap membangun sinergi dengan banyak pihak, Four Points tetap beroperasi. Olehnya itu mari tetap berusaha agar hotel ini berjalan baik, karena mitra, relasi serta media berperan langsung dalam eksisnya Four Points," ia menambahkan.

Owner Four Points by Sheraton, Andi Idris Manggabarani memberikan sambutan di syukuran anniversary ke-5 Four Points by Sheraton Makassar, Senin (7/9/2020). (TRIBUN-TIMUR.COM/SUKMAWATI)



Idris mengimbau agar manajemen tetap berjuang dan berintropeksi diri serta melakukan koreksi perencanaan di hotel.



Ucapan selamat untuk Hotel Four Points by Sheraton Makassar datang dari berbagai relasi dan mitra yang dibangun sejak lima tahun terakhir. (*)

Hadirkan Banyak Promo

Memeriahkan anniversary ke-5, banyak promo ditawarkan di Four Points Makassar.



"Spesial promo hari ini saja ada diskon 50 persen semua item menu di Golden Asia Chinese Restaurant," kata I Gede Sujana, Senin (7/9).



Selain itu,kata I Gede, ada promo menginap hanya Rp 500 ribu per malam, termasuk gratis sarapan dua orang, free akses ke kolam renang, fitnes dan wifi. (*)