VIDEO: Manzone Tawarkan Diskon hingga 40 %, Dress Wanita Diskon 70% di Minimal TSM Makassar

Manzone yang terletak di First Floor TSM Makassar memberikan diskon 40 persen untuk berbagai koleksi seperti kemeja, T-shirt, celana dan batik.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada rencana jalan-jalan ke Trans Studio Mall Makassar di hari libur?

Jangan lewatkan sejumlah promo menarik dari berbagai tenant yah.

Pantauan Tribun Timur, tenant Manzone yang terletak di First Floor TSM memberikan diskon 40 persen untuk berbagai koleksi seperti kemeja, T-shirt, celana dan batik.

Selain itu, ada special price untuk koleksi Shanghai Shirt, beli 1 Rp 199.900 serta beli dua Rp 359.900.

Promo ini bisa Tribuners nikmati hingga 30 September 2020.

Tenant selanjutnya yang bisa jadi pilihan ialah Minimal. Brand yang menawarkan fesyen sehari-hari mulai dari atasan, bawahan serta dress wanita ini tengah menghadirkan diskon hingg 70 persen.

Penawaran dari Minimal bisa Anda dapatkan hingga 30 September 2020.

Untuk tenant footwear, nikmati promo Buy More Pay Less All Items dari Payless.

Dimana, pembelian dua item dapatkan diskon tambahan 10 persen atau beli tiga item atau lebih dapatkan diskon tambahan 20 persen.

Promo ini berlaku baik untuk produk harga normal maupun diskon hingga 15 September 2020.