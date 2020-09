Prof Hamdan Juhannis Lantik Pejabat Baru Lingkup UIN Alauddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis melantik sejumlah pejabat lingkup UIN Alauddin Makassar di Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar, Jumat (4/9/2020).

Mereka yang dilantik yaitu Dr Murtiadi Awaluddin sebagai ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), Sumarlin sebagai sekertaris SPI UIN Alauddin Makassar.

Asniati yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), sekarang menduduki jabatan sebagai kepala Bagian Kerjasama pada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Adapun Muniar yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Pengembang Potensi Mahasiswa pada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), kini menduduki jabatan baru sebagai kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Maryam Asri yang sebelumnya menjabat sebagai Pengelola Administrasi dan Dokumentasi pada Sub Bagian Administrasi Umum Fakultas Adab dan Humaniora, dilantik menduduki jabatan baru sebagai kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Terakhir Nasirah Asri yang menduduki jabatan lama sebagai Pengelola Layanan Akademik pada satuan Pengawas Internal (SPI), sekarang menduduki jabatan baru sebagai kepala Sub Bagian TU pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin.

Prof Hamdan Juhannis menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh pejabat baru yang dilantik, pertama ditujukan pada pejabat baru SPI, agar lembaga ini betul betul menggunakan fungsinya sebagai pengawas.

“Hal menarik dari SPI, karena lembaga ini ibarat Jaksa Agung di Universitas, sehingga harus memberikan pengawasan yang ketat agar UIN Alauddin tetap on the track, dengan begitu clean and good governance dalam lingkup universitas," papar Guru Besar Sosiologi UIN Alauddin tersebut.

Prof Hamdan melanjutkan, kehadiran SPI di UIN Alauddin Patut diapresiasi karena menjadi pelopor lahirnya SPI di sejumlah perguruan tinggi lain di bawah naungan PTKIN.

Tidak hanya itu, Prof Hamdan juga berharap agar SPI dapat membantu melancarkan kinerja unit-unit lain dalam lingkup UIN Alauddin, seperti penganggaran, perencanaan, penyerapan anggaran dan tepat sasaran dari anggaran tersebut.