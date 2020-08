Fifi Lety Semprot Ahok Soal Alasan Nikahi Puput Nastiti Devi Usai Cerai Veronica Tan, Bawa Nama Ibu

TRIBUN-TIMUR.COM - Adik kandung sekaligus pengacara Ahok, Fifi Lety ternyata sempat semprot kakaknya gegara keputusan menikahi Puput Nastiti Devi usai cerai dari Veronica Tan.

Sang adik sempat protes kakak karena bawa-bawa nama ibunya saat menikah dengan pujaan hatinya.

Kok bisa? Cek selengkapya di sini:

Fifi Lety dulu sempat menanggapi komentar Netter soal kisah Asmara kakaknya.

Hal tersebut disampaikan Fifi Lety di kolom komentar dalam unggahan Instagramnya, @fifiletytjahajapurnama, Minggu (27/1/2019).

Awalnya, Fifi Lety tampak mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya yang disebutkannya akan segera berusia 95 tahun.

• Batalyon C Satbrimob Polda Sulsel Bantu Murid Belajar Daring, Siapkan Wifi Gratis

• VIDEO: Viral Wanita Tengah Hamil ini Dibunuh sang Kekasihnya karena Tak Mau Tanggung Jawab

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik. Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents

Puji Tuhan Kakek Nenek masih kuat jalan kaki pagi ini ke gereja dan kita bertiga mau ucapkan Trima kasih atas doa support untuk keluarga kami

#happyblessedsunday #manproposesgoddisposes," tulis Fifi Lety, melengkapi unggahannya.

Unggahan ini lantas dibanjiri komentar netizen.