Rapper Rich Brian Rilis Album Terbaru '1999', Ada Single Berjudul DOA

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sepertinya Rich Brian tak menganggap pandemi virus corona sebagai halangannya untuk terus berkarya.

Terbukti, menjelang akhir Agustus ini Brian baru saja merilis album terbarunya.

Rapper Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, merilis EP terbarunya yang berjudul '1999'.

Tepatnya pada 25 Agustus 2020.

Melalui channel youtube 88 Rising yang merupakan label, yang menaungi Brian telah mengunggah sejumlah platform digital, '1999' berisikan 7 lagu, dengan beberapa di antaranya telah rilis terlebih dahulu, seperti single 'Love In My Pocket' dan 'Don't Care'.

Dilansir dari Hai Grid, EP '1999' sendiri tercatat sebagai album ketiga yang ditelurkan oleh si rapper Indonesia, setelah album debut studio 'Amen' pada 2018, dan disusul 'The Sailor' pada 2019.



Sementara, EP ini didapati nggak mengikutsertakan single berjudul 'BALI' yang merupakan proyek kolaborasi Brian dengan rapper Guapdad 4000 dan dirilis pada April lalu.

Selain itu, bersamaan dengan tanggal rilis '1999', Brian juga merilis versi terbaru dari video klip 'Love In My Pocket'.



Sebelumnya, Brian sempat merilis versi pertama dari mv 'Love In My Pocket' yang ia klaim sebagai versi yang belum rampung.

Dilansir dari Kompas.com, album yang sebagian besar diproduksi sendiri ini juga merupakan hasil kolaborasi Rich Brian bersama Bekon & The Donuts, Diamond Pistols, dan Louis Bell.

"Proyek ini memiliki lagu untuk semua orang. Salah satu favorit saya adalah 'DOA', yang pada dasarnya disingkat Dead On Arrival.

Kedengarannya tidak wajar, tetapi ini tentang bersaing dengan seseorang yang memiliki peluang nol lagi di tempat pertama," kata Rich Brian tentang album barunya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/8/2020).