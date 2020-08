Lihat Tempat Tongkrongan Jaksa Pinangki di New York, Hotman Paris Merasa Tidak Ada Apa-apanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Hotman Paris mengomentari gaya hidup Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang kini tengah jadi sorotan terkait kasusnya dengan Djoko Tjandra.

Hotman Paris hanya membahas kebiasan Jaksa Pinangki yang bermewah-mewahan.

Hotman Paris menyampaikan itu melalui Instagram miliknya, @hotmanparisofficial, Kamis (27/8/2020).

Mulanya, Hotman Paris mengunggah foto Jaksa Pinangki yang sedang memesan makanan.

Jaksa itu terlihat mengenakan baju hitam.

Foto itu merupakan tangkapan layar dari Instagram sang jaksa @pinangkit namun sudah terlalu lama diunggah.

Dalam foto, wanita itu menuliskan lokasi makannya.

"A lovely dinner at @perseny, a 3 Michelin sttared restaurant in New York for 14 years in a row

(Makan malam yang menyenangkan di @perseny, sebuah restoran berbintang 3 Michelin di New York selama 14 tahun berturut-turut, red)," tulisnya.

Komentar Hotman Paris saat Jaksa Pinangki makan di resto mewah (Instagram @hotmanparisofficial)

Mengomentari hal itu, Hotman Paris mengatakan bahwa mengetahui restoran yang disambangi oleh Pinangki.