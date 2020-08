Daftar Online, Cara Cepat Kuliah di Politeknik Nusantara Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Nusantara Makassar (POLINUS Makassar) merupakan Perguruan Tinggi Swasta Vokasi SK Kemenristekdikti No.833/KPT/I/2019 Tanggal 23 September 2019 memiliki 3 Program Studi.

Yaitu S1 Terapan Keamanan Sistem Informasi dan D3 Terapan Manajemen Logisitik, kedua prodi ini pertama di luar pulau Jawa dan ketiga adalah S1 Terapan Agribisnis Perikanan.

Sesuai rilis diterima tribun-timur.com, POLINUS Makassar telah Terakreditasi Kemenristekdikti dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini 108 orang. Prodi Keamanan Sistem Informasi 48 orang, Prodi Agrobisnis Perikanan 30 orang sedangkan Prodi Manajemen Logisitik 30 orang.

Tenaga pengajar saat ini duapuluh orang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dan merupakan lulusan Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia yaitu Uiversitas Indonesia, Univeristas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin dan Institut Pertanian Bogor.

POLINUS Makassar didorong untuk memperkuat mutu lulusan agar berdaya saing tinggi, kreratif, inovatif dalam era digital.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki POLINUS Makassar yaitu pada program studi D3 Manajemen Logistik, program studi ini untuk pertama kalinya dibuka diluar pulau Jawa dan hanya ada di POLINUS Makassar dan program studi ini sangat berkaitan dengan perusahaan ekspedisi disaat booming kurir online ditengah pandemi covid-19.

Keunggulan lain yang dimiliki POLINUS Makassar yaitu pada biaya pendidikan yang saat ini sangat dirasakan masyarakat ditengah pandemi covid-19 melanda seluruh negara tak terkecuali warga Makassar dan sekitarnya.

Pengelola Yayasan POLINUS Makassar memberikan keringan biaya bagi calon mahasiwa dan mahasiswi (camaba) yang mendaftar hingga 31 Oktober 2020. Terutama calon mahasiwa baru pemilik Pemilik KIP, PKH, Anak Yatim, Orangtua Tidak Mampu Lulusan SMA/SMK/N/S, Paket C mulai Thn 2016 sd 2020.

Bebas Biaya Kuliah Sampai Lulus. Pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan mendapat biaya hidup per bulan per Mahasiswa Rp 700.000 atau Rp 4.200.000 per semester.

Saat ini, Politeknik Nusantara Makassar (POLINUS Makassar) kembali membuka pendaftaran mahasiswa dan mahasiswi baru secara online untuk tahun ajaran 2020/2021.

Penerimaan mahasiswa baru POLINUS Makassar tahun 2020/2021 dilaksanakan dengan jadwal pendaftaran yang cukup lama hingga 31 Oktober 2020.

Anak millenieal tidak perlu ragu dan bimbang untuk mendaftar di Politeknik Nusantara Makassar (POLINUS Makassar) caranya sangat mudah, apalagi diera digital saat ini.

Silahkan mendaftar secara online dan klik link : https://gg.gg/FORMULIR-PMB-POLNUS-MAKASSAR