Flower of Evil Cetak Rating Tertinggi, Simak 4 Alasan Kamu Wajib Nonton Drama Korea ini!

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Drama Korea (drakor) terbaru Flower of Evil sepertinya mendapatkan tempat terbaik untuk para penontonnya.

Pasalnya drakor ini sukses meraih rating tertinggi.

Dilansir dari soompi.com, pada 20 Agustus, thriller menegangkan yang dibintangi oleh Lee Joon Gi dan Moon Chae Won meraih peringkat pemirsa tertinggi.

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru "Flower of Evil" mencetak peringkat nasional rata-rata 3,9 persen, menandai rekor pribadi baru untuk drama tersebut.

Sementara itu, "Into the Ring" KBS 2TV tetap stabil untuk seri terakhirnya, yang mencetak peringkat nasional rata-rata 2,6 persen dan 2,9 persen untuk dua bagiannya.

Flower of Evil (int)

Drama romantis baru MBC "When I Was the Most Beautiful", yang dibintangi oleh Ji Soo, Im Soo Hyang, dan Ha Seok Jin sebagai cinta segitiga yang bernasib buruk, mencetak peringkat nasional rata-rata sebesar 2,0 persen dan 2,4 persen untuk episode keduanya.

Terakhir, JTBC "Was It Love?" mencetak peringkat nasional rata-rata 1,8 persen untuk malam itu.

Alasan Menonton

Dilansir dari Kompas.com, sebagai salah satu drama yang cukup dinantikan penayangannya, Flower of Evil sudah jadi perbincangan hangat.

Campuran kisah melodrama dan kriminal dari drama yang dibintangi Lee Joon Gi dan Moon Chae Won ini berhasil membuat orang merasakan kengerian dengan perubahan ekspresi dari Baek Hee Sung (Lee Joon Gi).