Daftar 5 Youtuber Tajir di Indonesia Agustus 2020, Bandingkan Penghasilan Raffi Ahmad dan Baim Wong

TRIBUN-TIMUR.COM - Media sosial kini jamak menjadi ladang mencari keuntungan. Salah satu platform media sosial yang menjadi sasaran adalah Youtube.

Banyak pencipta konten di tanah air yang namanya melejit dengan menggamit jutaan subscribers.

Bukan hanya banjir subscribers, para "artis" Youtube juga ketiban rezeki lantaran mendapatkan penghasilan ekstra dari konten yang mereka unggah di akun Youtube masing-masing.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (22/8), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 30.400 hingga US$ 486.800 per bulan.

Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Adapun Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina lewat akun Rans Entertainment menempel ketat posisi Baim Wong.

Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan US$ 29.800 - US$ 476.300 per bulan.

Berikut ini daftar lima Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.