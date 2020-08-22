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Santika

HUT ke-39 Tahun, Nikmati Harga Spesial dari Santika Indonesia Hotels & Resorts

Dirgahayu Santika Indonesia Hotels & Resorts yang ke-39 Tahun! Nikmati hargas pesial mulai dari IDR 139.000,-/malam khusus HARI INI

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Santika Indonesia Hotels
Dirgahayu Santika Indonesia Hotels & Resorts yang ke-39 Tahun! Nikmati hargas pesial mulai dari IDR 139.000,-/malam khusus HARI INI 

TRIBUN-TIMUR.COM - Dirgahayu Santika Indonesia Hotels & Resorts yang ke-39 Tahun!

Terima kasihatas kepercayaan Anda kepada kami sebagai pilihan akomodasi untuk perjalanan bisnis, liburan, atau staycation Anda di Indonesia.

Nikmati hargas pesial mulai dari IDR 139.000,-/malam khusus HARI INI mulai pukul 18.00 WIB di aplikasi MyValue.

Download aplikasi MyValue di GooglePlayatau IOS, daftar GRATIS atau login sebagai MyValue Member

Informasilanjutkunjungi: https://bit.ly/SantikaOnlineTravelFair2

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Santika Indonesia Hotels & Resorts
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MyValue
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Penulis: CitizenReporter
Editor: Suryana Anas
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