Nadiem Makarim Disebut 'Sial' Jabat Mendikbud, Akui Tak Pernah Bayangkan Pandemi Covid-19 Terjadi

TRIBUN-TIMUR.COM-Podcast Deddy Corbuzier kembali mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Tayangan Podcast Deddy Corbuzier bersama Nadiem Makarim tayang di YouTube, Selasa (18/8/2020).

Di masa Pandemi Covid-19 saat ini, Nadiem Makarim adalah salah satu sosok yang jadi sorotan.

Pasalnya akibat Pandemi, sebagai Mendikbud, Nadiem Makarim harus mengambil kebijakan 'menutup' sekolah.

Kegiatan belajar mengajar dialihkan dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh.

"You know what gua baca berita-berita tentang lu di mana-mana dan kayaknya agak sial ya menjabat menteri pendidikan sekarang,"kata Deddy Corbuzier.

Mendikbud Nadiem Makarim (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)

"Sulitlah,"jawab Nadiem Makarim.

Deddy Corbuzier lantas memberikan pilihan 'jebakan' kepada Nadiem Makarim terkait pembelajaran jarak jauh selama Pandemi Covid-19.

"Kalau disuruh pilih generasi jadi bodoh atau kesehatan atau menambah jumlah Covid. In a sense, bahwa Covid kan tidak akan semuanya kena juga toh? Nah tapi ini generasi satu generasi lo bos,"tanya Deddy.

Nadiem kemudian memberikan respon 'bijak' atas pilihan-pilihan yang diberikan kekasih Sabrina Chairunnisa tersebut.