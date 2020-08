Promo Pizza Hut All You Can Eat, Cukup Bayar Rp55 Ribu Anda Bisa Makan Apa Saja, berlaku di Makassar

Ilustrasi pizza. Promo Pizza Hut All You Can Eat, cukup bayar Rp 55 ribu Anda bisa makan apa saja, berlaku di Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Promo Pizza Hut All You Can Eat, cukup bayar Rp 55 ribu Anda bisa makan apa saja, berlaku di Makassar.

Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada promo dari Pizza Hut.

Para pencinta piza bisa merasakan promo All You Can Eat dari Pizza Hut.

Promo yang sebelumnya hanya berlaku sampai 14 Agustus 2020 kini diperpanjang hingga 28 Agustus 2020 dan sudah berlaku di Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan ( Sulsel ).

Kamu bisa menikmati promo All You Can Eat Pizza Hut ini hanya dengan Rp 55.000.

Selain itu, jika kamu membayar tambahan sebesar Rp 10.000, bisa minum sepuasnya dengan pilihan Coca Cola, Sprite, Fanta, dan Orange drinks.

Cara menikmati All You Can Eat di Pizza Hut Head of Marketing Pizza Hut Indonesia, Wawa Suwanto menjelaskan syarat ketentuan dalam menikmati promo All You Can Eat dari Pizza Hut.

Promo ini berlaku berlaku pada Senin-Jumat kecuali hari libur nasional pada tanggal 20 Juli 2020.

Pengunjung yang masih anak-anak dengan tinggi di bawah 120 cm, akan dikenakan setengah harga dari orang dewasa.

Batas waktu yang diberikan adalah 90 menit dimulai saat pizza dihidangkan.