Nikmatnya Barbeque-an di Sushi Yatai Makassar, Harga Mulai Rp 10 Ribu dengan 5 Jenis Daging 

TRIBUNTIMURKULINER.COM - Kreasi kuliner barbeque (BBQ) dari Korea dan Jepang saat ini tengah digemari oleh masyarakat.

Hal tersebut terlihat semakin banyak restoran yang menyajikan kedua sajian tersebut dan selalu dipenuhi oleh pelanggan.

Di Kota Makassar telah mudah ditemukan restoran barbeque dengan konsep all you can eat atau AYCE maupun per plate.

Nah jika kamu tertarik mencicipi barbeque ala Jepang, Sushi Yatai bisa menjadi tempat rekomendasi.

Restoran Jepang yang terletak di Jl Macan nomor 44, Kota Makassar ini menyajikan lima pilihan daging.

Pengunjung bisa memesan per platenya mulai Rp 10 ribuan loh, Tribuners!

Misalnya toro beef atau daging shortplate dibanderol Rp 10 ribuan per plate yang berisi 5 potong daging.

Ada juga striploin Rp 15 ribuan/plate, karubi beef atau daging kalbi Rp 15 ribuan/plate.

Selanjutnya kita bisa memesan Gyutan atau daging lidah sapi Rp 15 ribuan/plate dan terakhir ada Wagyu Beef Rp 20 ribu/plate.