Sinopsis-Trailer USS Indianapolis: Men of Courage, Bioskop Trans TV Malam Ini, Manusia Vs Hiu

Pertempuran Manusia Vs Hiu, Ini Sinopsis-Trailer USS Indianapolis: Men of Courage

TRIBUN-TIMUR.COM - USS Indianapolis: Men of Courage tayang di Bioskop Trans TV.

USS Indianapolis: Men of Courage juga berjudul USS Indianapolis Disaster in the Philippine Sea.

Film ini adalah bencana perang Amerika 2016 yang disutradarai oleh Mario Van Peebles.

Naskah film ditulis oleh Cam Cannon dan Richard Rionda Del Castro.

USS Indianapolis: Men of Courage (USS Indianapolis: Men of Courage)

Sebagian besar berdasarkan kisah nyata tentang kehilangan kapal dengan nama yang sama, pada penutupan Perang Dunia II.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Brian Presley, dan Cody Walker.

Pengambilan gambar film ini dimulai pada 19 Juni 2015 di Mobile, Alabama.

Film ini ditayangkan perdana di Filipina pada 24 Agustus 2016.

Dirilis sebagai rental digital di iTunes dan Amazon di Amerika Serikat pada 14 Oktober 2016.

Tayang di bioskop terbatas selama akhir pekan Hari Veteran.