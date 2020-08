TRIBUN-TIMUR.COM - Kondisi Terkini Pembalap Indonesia Andi Gilang Setelah Crash Parah di MotoGP Austria 2020

Pembalap Indonesia, Andi Gilang crash parah di sirkuit MotoGP Austria 2020.

Ronde kelima Moto2 2020 ini malah diwarnai kecelakaan.

Balapan yang berlangsung di Sirkuit MotoGP Austria 2020 ini baru berlangsung dua lap.

Pembalap Indonesia, Andi Gilang Izdihar terlibat di kecelakaan itu.

Melansir MotoGP.com, kecelakaan terjadi di tikungan pertama pada lap kedua.

Pembalap Moto2 asal Indonesia, Andi Gilang saat tampil pada seri Moto2 Andalusia 2020 (Global Honda)

Setelah kecelakaan terjadi, pembalap kelahuran Bulukumba, Sulawesi Selatan ( Sulsel ) tersebut langsung memberi kabar terkait kondisinya.

Kabar tersebut disampaikan melalui instastory nya.

Ia menulisnkan kalimat dalam Bahasa Inggris dalam keterangan fotonya.

"I'm okay thanks for all the support next week I will try more and better"