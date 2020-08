Uji Kelayakan Tol Layang Pettarani, Flyover Makassar Akan Ditutup Sementara, Ini Jadwalnya

Sebelah kiri Manager SHE Wika Beton Alex Muhajirin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengerjaan konstruksi Tol Layang AP Pettarani Makassar telah selesai.

Dalam rangka penilaian kondisi struktur akan dilakukan kegiatan uji kelayakan pembebanan statistik dan dinamik pada jembatan Tol AP Pettarani Makassar.

Pengujian ini akan ditujukan untuk mengetahui kondisi aktual strukur dan kelayakan sebelum dioperasikan untuk umum.

Manager SHE Wika Beton Alex Muhajirin mengatakan pada tahapan ini pihaknya akan melakukan loading test atau uji kelayakan.



"Jadi tanggal 15 agustus 2020 kita lakukakan loading test di di P7 P8 sebelum fly over yang sisi timur. Kan ada dua bentang, bentang di sisi timur akan di uji tgl 15 tanpa ada rekayasa penutupan fly over," ujarnya, Kamis (13/8/20).

Menuruf Alex, tanggal 16 dan 18 agustus 2020 pihaknya akan menutup sementara flyover guna dilakukan loading test.

Penutupan sementara fly over pada tanggal 16 Agustus 2020 mulai pukul 08.00 - 17.00 Wita. Sedangkan tanggal 18 agustus 2020 mulai pukul 08.00 - 17.30 Wita.

"Tujuan Urip Sumoharjo sisi barat ke Urip Sumiharjo sisi timur akan di putar balikkan. Jadi fly over akan kami tutup dari sisi timur dan sisi barat," kata Alex.

Terkait traffic managent pada hari loading test akan berbeda beda.

Untuk jalur kendaraan, pada tanggal 16 Agustus di sisi Jl Urip Sumoharjo barat opsi masuk ke arah tol memutar lalu masuk ke Barawaja.

Jalur kendaraan Urip Sumoharjo Timur dengan tujuan Urip Sumiharjo barat akan dialihkan ke jalur bawa kejaksaan masuk Pettarani. Pettarani putar balik ke arah fly over belok ke Jl Urip Sumoharjo Barat.

"Jalur Jl A. P. Pettarani tujuan Urip Simiharjo Barat, Barawaja dan Tol Reformasi, dialihkan untuk dari arah Pettarani belok ke kiri sebelum pos lantas Polrestabes. Kalau kendaran bertujuan ke Urip Sumoharjo Barat akan tetap lurus, tapi yang bertujuan 3 jalur tadi tol akan putar balik. Ada dua opsi di bawa fly over atau lewat Awal Bross, sama dari Urip Sumiharjo Timur kita akan rahkkan ke situ," jelasnya.

Tanggal 17 agustus 2020 rekayasa traffic sama dengan tanggal 15 agustus.

"Untuk tanggal 18 juga kita akan menutup sementara fly over, karena pengujianya di sebelah barat," bebernya.

