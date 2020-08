VIRAL Daftar 13 Pria Disebut Pelaku Pelecehan Seksual, Reynhard Sinaga, Gilang Bungkus, hingga Turah

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa bulan terakhir, jagad maya ramai membahas kasus pelecehan seksual.

Bahkan ada yang membuat daftar para pelaku.

Baru-baru ini, viral foto berisi daftar 13 pria disebut pelaku Pelecehan Seksual. Bahkan ada diantara mereka yang disebut predator seks.

Kasus pelecehan melibatkan para pria dengan modus beragam.

Daftar 13 pria tersebut dibuat setelah kasus terakhir yang melibatkan Youtuber Turah Parthayana.

Foto daftar 13 pria disebut pelaku pelecehan tersebut banyak dibagikan netizen.

Salah satunya pemilik akun @agusbaktisnts

"Thread Welcome to the club #turah pelecehan seksual," tulis pemilik akun @agusbaktisnts.

Postingan pemilik akun @agusbaktisnts (Twitter @agusbaktisnts)

Sebelum pemilik akun @agusbaktisnts, pemilik akun @mysecacc6 sudah membagikan foto daftar pria pelaku pelecehan seksual. Bedanya, ada 11 pria.

Pasalnya memang postingan tersebut pada April 2020.

Sebelum kasus Gilang Bungkus dan Turah Parthayana terungkap.

Yang turut jadi perhatian netizen, para pelaku pakai kacamata.

Lantas, siapa saja 13 pria disebut pelaku pelecehan seksual tersebut?

Berikut 6 diantaranya berdasarkan hasil penelusuran TRIBUN-TIMUR.COM: