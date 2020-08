Sosok Peretas Akun Twitter Barack Obama hingga Bill Gates, Berusia 17 Tahun, Kini Hadapi 30 Dakwaan

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Dunia media sosial memang cukup berbahaya jika tak dilindungi dengan maksimal.

Terlebih lagi dengan media sosial yang dimiliki sejumlah figur dunia.

Pastinya, ada-ada saja cara untuk meretas akun para figur dunia untuk niat yang bermacam-macam.

Seperti yang dialami mantan Presiden AS Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, hingga Apple.

Namun, setelah dalam pencarian sosok peretas kini telah ditemukan dan ditangkap.

Ia adalah seorang remaja 17 tahun yang kini jadi tersangka dalang peretasan Twitter, hingga membajak akun sejumlah tokoh terkenal itu.

Dilansir dari Tribunjateng.com , hal ini diketahui dari hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan petugas terkait.

Petugas sudah mengamankan tersangka ini.

Penyelidikan terkait kasus peretasan dengan modus penipuan bitcoin yang menimpa sejumlah akun media sosial Twitter pada pertengahan Juli terus berlanjut.



Biro Penyelidikan Federal AS ( FBI), Internal Revenue Service (IRS) AS, Agen Rahasia AS (US Secret Service), dan lembaga penegak hukum negara bagian Florida telah menangkap dan menetapkan tersangka pelaku bernama Graham Clark pada Jumat (31/7/2020) kemarin.

Clark, seorang remaja berusia 17 asal Florida, diduga merupakan "dalang" kasus peretasan yang membajak akun-akun Twitter milik sejumlah tokoh terkenal itu, termasuk mantan Presiden AS Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, hingga Apple.