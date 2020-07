Putty Erwina Angkat Bicara Hubungannya dengan Richard Kyle, Calon Suami Jedar, Kok Minta Maaf?

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru saja putus dari Jessica Iskandar atau Jedar, Richard Kyle diisukan dekat dengan wanita lain.

Yap, wanita yang bernama Putty Erwina itu akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan pria bule itu.

Kok malah minta maaf sih?

Dia jadi pembicaraan setelah ketahuan main TikTik bareng.

Dilansir dari TribunBogor.com, sosok wanita ini nampak duduk di samping Richard Kyle di sebuah rumah makan di Banyuwangi.

Seperti diketahui dari Instagram Richard Kyle, beberapa waktu lalu ia tengah menjalani sebuah pekerjaan di Banyuwangi.

Akun TikTok @ptyerwina yang diketahui bernama Putty Erwina ini terlihat akrab dengan Richard Kyle.

Tak heran bila publik langsung bertanya-tanya atas kedekatan Richard Kyle dengan Putty Erwina.