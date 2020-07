Bakal Tamat, Naskah Terakhir Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay Sudah Rampung

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Pertama kali muncul, It’s Okay To Not Be Okay sudah digandrungi oleh pecinta Drama Korea.

Drakor tersebut beberapa kali masuk dalam Google Trend Indonesia dan trending topik twitter.

Seperti diketahui, drakor ini menampilkan kisah antara Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) dan Go Moon Young (Seo Ye Ji).

Namun, drama tersebut akan segera berakhir.

Dilansir dari Kompas.com, pada 28 Juli 2020, perwakilan dari tvN mengumumkan bahwa naskah akhir dari It’s Okay To Not Be Okay sudah selesai.

Oleh karenanya, pengambilan gambar untuk episode terakhir bakal selesai pada akhir pekan ini.

Sementara itu, berdasarkan data AGB Nielsen, episode 12 It’s Okay To Not Be Okay yang ditayangkan pada 26 Juli lalu, mendapat rating rata-rata 5,2 persen di seluruh dunia.

It’s Okay To Not Be Okay menceritakan tentang seorang pekerja kesehatan di bangsal psikiatri yang tidak punya waktu untuk jatuh cinta, yaitu Moon Kang Tae.

Kemudian, ia bertemu dengan seorang penulis yang tidak pernah tahu arti dari cinta, yakni Go Moon Young.

Setelah keduanya bertemu, masing-masing mulai menyembuhkan luka batin secara perlahan dan terlibat dalam kisah cinta.